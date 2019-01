Doden door crash Russische bommenwerper

Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen toen een bommenwerper crashte in de Russische regio Moermansk. Het toestel van het type Tu-22M3 raakte in de problemen tijdens een poging te landen tijdens een sneeuwstorm, berichten Russische media.

Het Russische ministerie van Defensie meldt dat de helft van de vierkoppige bemanning de crash niet overleefde. De twee overlevenden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De strategische bommenwerper, die een maximumsnelheid heeft van 2300 kilometer per uur, was volgens de autoriteiten bezig met een trainingsvlucht en had geen wapens aan boord.