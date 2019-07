Doden door crash militair vliegtuig Pakistan

In de Pakistaanse stad Rawalpindi zijn zeker 17 doden gevallen toen een militair vliegtuig van het Pakistaanse leger neerstortte. De crash gebeurde tijdens een trainingsvlucht.

De slachtoffers zijn volgens een woordvoerder van het leger de vijf bemanningsleden en twaalf burgers die in het vliegtuig zaten.

Zeker twaalf andere inzittenden zijn gewond geraakt. Na het neerstorten brak een grote brand uit, maar die is inmiddels geblust.

Hoeveel mensen er in totaal aan boord waren en of er slachtoffers op de grond zijn gevallen is nog niet bekend. Ook de oorzaak van de crash is nog niet bekend.