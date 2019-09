Doden door crash ambulancevlucht Filipijnen

Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen door een crash van een ambulancevlucht in een gebied met veel resorts in de buurt van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Hun lichamen zijn geborgen. De lokale hulpdiensten gaan ervan uit dat ook achtste inzittende van het vliegtuig is omgekomen door de crash in Calamba City.

Volgens de Filipijnse luchtvaartautoriteiten zaten zes passagiers en twee piloten in het vliegtuig dat een patiënt vervoerde. Het toestel verdween op zo’n 46 kilometer van Manilla van de radar. Op beelden van lokale media is te zien dat een gebouw is verwoest en in brand staat. Volgens de politie zijn twee mensen bij de crash gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.