Doden door clustermunitie verdubbeld

In 2016 zijn er ruim negenhonderd mensen om het leven gekomen door clustermunitie. Dat is bijna twee keer zoveel als het jaar daarvoor, zo blijkt uit de Cluster Munition Monitor 2017 van mensenrechtenorganisatie Human Right Watch. De meeste doden vielen in het al jaren door oorlog geteisterde Syrië. Verder waren er slachtoffers te betreuren in Jemen en Laos.

Er is ook goed nieuws, melden de schrijvers van het rapport, want de enige overgebleven fabrikant van clustermunitie heeft in 2016 aangekondigd met de productie te stoppen. In 2010 trad er een internationaal verdrag in werking dat het gebruik van clustermunitie verbiedt.

Clusterbommen vallen bij gebruik uiteen in vele kleine bommetjes. Door niet geëxplodeerde clustermunitie vallen geregeld nog jaren na conflicten doden. De slachtoffers zijn vaak spelende kinderen die de fel gekleurde bommetjes aanzien voor speelgoed.