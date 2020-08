Doden door busongeluk in Polen

Zeker negen mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen door een botsing tussen een reisbus en een minibusje in de regio Silezië in het zuidwesten van Polen. Alle negen doden waren inzittenden van het minibusje. Van de 49 inzittenden van de bus raakten de chauffeur en zes passagiers gewond.

Volgens een politiewoordvoerder was zondagochtend nog niet helemaal duidelijk hoe het ongeluk in de buurt van de stad Gliwice heeft kunnen gebeuren. Vermoedelijk was het minibusje tijdens een uitwijkmanoeuvre in een slip geraakt en op zijn kant terechtgekomen. De reisbus botste vervolgens op het dak van het op zijn kant liggende voertuig. De weg was glad door de regen.

Later zondag meldde het Poolse persbureau PAP dat de politie een automobilist heeft gearresteerd. De verdachte zou het ongeval deels hebben veroorzaakt. Het is niet duidelijk of hij verantwoordelijk was voor het uitwijken van de minibus.