Doden door brand politiebureau Venezuela

In een politiebureau in Venezuela heeft een brand gewoed die aan meerdere mensen het leven heeft gekost. Het officiële dodental staat volgens de BBC op vijf, maar gevreesd wordt dat tientallen gedetineerden in hun cel zijn omgekomen.

Het incident had plaats in de stad Valencia, ten westen van hoofdstad Caracas. De brand was ontstaan nadat gevangenen in opstand waren gekomen en matrassen in brand hadden gezet. De politie moest traangas inzetten om familieleden van de gedetineerden uiteen te drijven die zich bij het politiebureau hadden verzameld. Een agent werd in zijn been geschoten.

Media in Venezuela schatten het dodental op minstens zestig. Gevangenissen in het Zuid-Amerikaanse land zijn berucht vanwege geweldsproblemen en zitten veelal overvol.