Door een brand in het oosten van Parijs zijn zaterdag zeker drie mensen om het leven gekomen. Ongeveer dertig mensen raakten lichtgewond, vooral doordat ze rook hadden ingeademd.

De brand brak door onbekende oorzaak zaterdagochtend vroeg uit in het trappenhuis van een pand van zes verdiepingen in het elfde arrondissement. Een van de slachtoffers overleed na een spong uit het raam. In het pand zijn ook een restaurant en een Turks badhuis gevestigd.