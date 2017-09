Doden door brand in school Kuala Lumpur

Een brand in een islamitische school in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur heeft donderdag tenminste 25 mensen het leven gekost. Volgens de brandweer zijn 23 scholieren en twee bewakers in het vuur omgekomen.

De brand ontstond volgens de brandweer aan het begin van de ochtend (plaatselijke tijd) in de slaapvertrekken op de bovenste verdieping van het gebouw met drie verdiepingen. Zeven mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, elf mensen werden gered.

De Darul Quran Ittifaqiyah school is een zogeheten tahfiz-school, waar studenten de Koran leren. De leerlingen zijn meestal tussen de vijf en achttien jaar. De leeftijden van de slachtoffers zijn nog niet bekend.