Door een brand in een schoenenfabriek in Rusland zijn zeker tien arbeiders om het leven gekomen. Het vuur woedde in een fabriek in de buurt van de stad Novosibirsk in het zuiden van Rusland.

De slachtoffers deden pogingen om de brand in een hal met grondstoffen te blussen. Toen dat niet lukte konden zij niet meer wegkomen. De oorzaak van de brand staat niet vast maar gedacht wordt aan kortsluiting of een defect in de stroomtoevoer. De slachtoffers zouden afkomstig zijn uit China en Kirgizië.