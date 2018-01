Door een brand in een loods in India zijn zeker zeventien mensen om het leven gekomen. Het vuur woedde in een industriewijk aan de rand van de hoofdstad New Delhi.

Volgens de brandweer was het vuur ontstaan in een gebouw waar vuurwerk lag opgeslagen. De oorzaak is niet bekend. Hulpdiensten zijm in de puinhopen op zoek naar slachtoffers.