Doden door brand in Hongkong

Door een brand in Hongkong zijn zondag zeven mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten werden zeventien gewonden naar het ziekenhuis gebracht, zeven verkeren in kritieke toestand.

The South China Morning Post schrijft dat volgens een bron bij de politie de brand uitbrak in een flat die werd gebruikt als Nepalees restaurant. De meeste overleden slachtoffers kwamen uit Nepal. De brand zou zijn ontstaan door kaarsen die geluidswerend materiaal hadden aangestoken.

Het was de dodelijkste brand in Hongkong in bijna tien jaar. In 2011 vielen negen doden bij een brand in de metropool.