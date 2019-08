Door een brand in een bar in Mexico zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Het vuur woedde in een etablissement in de stad Coatzacoalcos in het zuiden van de staat Veracruz, aldus Amerikaanse media woensdag.

Een aanklager van de staat verklaarde dat de brand vermoedelijk was ontstaan na een aanval. Er raakten dertien mensen zwaargewond.