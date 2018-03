Door een botsing tussen een passagiersbus en een vrachtwagen zijn in Turkije dertien mensen om het leven gekomen. Zeker twintig mensen raakten gewond, aldus Turkse media.

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend in de provincie Çorum. De bus was onderweg van Istanbul naar Tokat toen het voertuig op de vrachtwagen botste en in brand vloog. De vrachtwagen stond geparkeerd op de vluchtstrook.

De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk.