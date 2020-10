Doden door bosbranden in oosten van Oekraïne

Bosbanden in Oekraïne nabij de frontlinie met pro-Russische separatisten hebben meerdere mensen het leven gekost. Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen en tien gewonden zijn met rookvergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen, melden de autoriteiten in de hoofdstad Kiev.

In de conflictprovincie Loegansk woeden na aanhoudende droogte meerdere branden die al meer dan 9000 hectare hebben verwoest. Er zijn 250 huizen beschadigd en 120 mensen geëvacueerd.

Meer dan 1200 brandweerlieden, soldaten en politiemensen zijn bezig met bluswerkzaamheden, geholpen door blushelikopters en -vliegtuigen.

Vorige maand kwamen drie reddingswerkers om het leven door munitieresten en mijnen die explodeerden door branden. Twee maanden eerder overleden in de regio vijf mensen door bosbranden.

De strijd in Oost-Oekraïne heeft sinds 2014 aan meer dan 13.000 mensen het leven gekost.