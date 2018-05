Doden door bommen op paleis president Jemen

Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen door luchtaanvallen op het presidentieel paleis in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. De bombardementen werden uitgevoerd door de militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. Volgens medische hulpverleners en ooggetuigen vielen er dertig gewonden.

Volgens berichten zou kort voor de aanslagen in het gebouw een bijeenkomst van Houthi-rebellen hebben plaatsgevonden. Het paleis van de verdreven president Abd-Rabbu Mansour Hadi is in handen van de rebellen. Hadi verblijft momenteel in ballingschap in het Saudisch koninkrijk.

De alliantie, onder leiding van Saudi-Arabië, steunt de internationaal erkende regering van Jemen en voert al meer dan drie jaar op aanvallen uit op de Houthi-rebellen. De opstandelingen controleren grote delen van het noorden van het land en de hoofdstad Sanaa. Door de bombardementen komen herhaaldelijk veel burgers om het leven, maar de rebellen verzwakken niet.

Vredesbesprekingen lijken op dit moment nog ver weg. De humanitaire situatie in het door de burgeroorlog geteisterde land is daarentegen verwoestend. Miljoenen mensen lijden honger of zijn ziek.