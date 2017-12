Doden door bomaanslag op Afghaanse begrafenis

Zeker vijftien mensen zijn om het leven gekomen door een bomaanslag tijdens een begrafenisceremonie in Afghanistan. Ten minste veertien mensen raakten gewond, zeggen lokale functionarissen tegen nieuwszender TOLO.

Het explosief zat volgens de bronnen verstopt in een riksja. Een woordvoerder van de gouverneur sprak echter over een zelfmoordaanslag. Hij trad verder niet in detail. Getuigen zeggen dat alle slachtoffers de begrafenisceremonie bijwoonden van een lokale functionaris in Jalalabad, die provinciehoofdstad van Nangarhar.

De gewonden zijn overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.