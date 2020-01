Minstens dertig mensen zijn maandag omgekomen door een bomaanslag op een drukke brug in de marktstad Gamboru in het noord-oosten van Nigeria, vlakbij de grens met Kameroen. Ooggetuigen zeggen dat ten minste 35 gewonden zijn afgevoerd naar een lokaal ziekenhuis.

