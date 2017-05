Doden door bomaanslag in Bagdad

Zeker dertien mensen zijn in de nacht van maandag op dinsdag omgekomen bij een bomaanslag in het centrum van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Zo’n dertig mensen raakten gewond, zeggen bronnen binnen de veiligheidsdiensten.

De autobom ontplofte in het district Karrada. Dat stadsdeel werd in juli vorig jaar opgeschrikt door een bloedige aanslag met een met explosieven geladen vrachtauto. Toen kwamen zeker 324 mensen om het leven. Het was de dodelijkste aanslag sinds de Verenigde Staten in 2003 Irak binnenvielen.

Beide aanslagen vonden plaats tijdens de islamitische vastenmaand ramadan. Mensen blijven dan langer op en eten vaker buiten de deur, omdat tussen zonsopgang en zonsondergang gevast moet worden. Terreurgroep Islamitische Staat heeft beide aanslagen opgeëist.