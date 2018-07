Een exploderende bermbom heeft in Afghanistan aan zeker acht mensen het leven gekost. De slachtoffers zaten in een passagiersbus die op het moment van de ontploffing langsreed. Ongeveer veertig mensen raakten gewond.

Het incident was in het district Bala Blok in de provincie Farah in het westen van het land. In die provincie wordt de laatste maanden zwaar gevochten met de Taliban.