Doden door aardverschuivingen China

Door twee aardverschuivingen als gevolg van noodweer zijn in het zuidwesten van China zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden vermist.

Aardmassa’s troffen woningen in de stad Liupanshui in de provincie Guizhou. Elf mensen stierven. Reddingswerkers zoeken daar naar zeker 34 mensen die worden vermist. Elders in de provincie vaagde een andere aardverschuiving een bouwstelling weg waardoor een persoon omkwam.

China wordt elk jaar in de zomer getroffen door zware regenval die aardverschuivingen veroorzaken.