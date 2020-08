Doden door aardverschuiving op theeplantage in India

Door een aardverschuiving veroorzaakt door hevige regenval zijn in Rajamala in de Indiase staat Kerala zeker vijftien medewerkers van een theeplantage om het leven gekomen. Ze werden in hun slaap verrast door de modderstroom die hun huisjes wegvaagde. Dat hebben de autoriteiten van het district Idukki vrijdag bekendgemaakt in onder meer de krant The Times of India.

Een reddingsteam is op zoek naar andere slachtoffers. Vermoedelijk liggen er nog zeker vijftig mensen onder het puin en de aarde. Door de dichte mist die in de streek hangt, kunnen geen helikopters worden ingezet.

Volgens de meteorologische dienst viel donderdag in het gebied bijna 200 millimeter regen. De verwachting is dat het slechte weer nog zeker twee dagen aanhoudt.

De zuidelijke staat Kerala werd in 2018 getroffen door de ernstigste overstromingen in honderd jaar. Er waren honderden doden te betreuren, velen van hen in Idukki.