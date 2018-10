Door een aardverschuiving in het noorden van Colombia zijn zondag zeker zes mensen om het leven gekomen, onder wie een kind. Een onbekend aantal mensen is vermist.

Het hoofd van de rampenbestrijding René Dávilla zei tegen radiostation RCN dat twee huizen in de stad Barrancabermeja, in de provincie Santander, zijn bedolven. Hij sloot niet uit dat het aantal slachtoffers verder oploopt. Voorafgaand aan de aardverschuiving had het hard geregend in het gebied.