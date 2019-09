Doden door aardbeving Pakistan

Door een aardbeving in het Pakistaanse deel van Kashmir zijn meer dan twintig doden gevallen en 200 mensen gewond geraakt. Dat zeggen politiemedewerkers tegen persbureau AFP. Het aantal kan nog oplopen.

Op beelden bij lokale media is te zien dat gebouwen instorten, bomen worden ontworteld en dat auto’s in scheuren in de grond vallen. Het epicentrum van de aardbeving met een kracht van 5,8 lag op 20 kilometer van de stad Mirpur.

„We zagen dat er scheuren in onze muren en plafonds kwamen”, zegt Muhammad Safdar uit die plaats. „Daarna zijn we direct naar buiten gegaan en naar een open plek gerend. Ik heb nog nooit zo’n verwoestende aardbeving gezien.”

Veel infrastructuur is verwoest door de aardbeving. Volgens de directeur van de Pakistaanse rampenbestrijdingsautoriteit is de nabijgelegen stuwdam Mangla niet beschadigd door de beving. Dat is een van de twee stuwdammen die Pakistan van drinkwater voorziet.