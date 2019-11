Doden door aardbeving Noord-Iran

Een aardbeving in het noordwesten van Iran heeft het leven geƫist van zeker vijf mensen. Meer dan zeventig mensen raakten gewond, aldus de staatstelevisie. Over eventuele schade in het getroffen gebied is niets bekend.

Het epicentrum van de beving, met een kracht van 5.9, lag 8 kilometer diep in de provincie Oost-Azerbeidzjan, ongeveer 120 kilometer ten zuidoosten van de stad Tabriz, volgens het seismologisch centrum van het Instituut voor Geofysica van de Universiteit van Teheran.

De regio wordt wel vaker getroffen door zware aardbevingen. In 2003 vielen bij een beving van 6.6 in de buurt van de historische stad Bam naar schatting meer dan 26.000 doden.