Doden door aardbeving Filipijnen

Door een aardbeving met een kracht van 6,1 zijn in het noordwesten van de Filipijnen zeker zes mensen om het leven gekomen en circa vijftig gewond geraakt. Het epicentrum was bij Castillejos in de provincie Zambales, niet ver van de hoofdstad Manilla.

Ook in Manilla is de beving gevoeld. De slachtoffers vielen in verscheidene plaatsen ten noorden van Manilla gevallen, de meesten door instortingen in Potac, 80 kilometer van de hoofdstad verwijderd. Bij de laatste zware aardbeving in het land, in oktober 2013, vielen meer dan 220 doden.