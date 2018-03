Doden door aanvallen in Burkina Faso

Door een terreuraanval op een militair hoofdkwartier in de hoofdstad van Burkina Faso, Ouagadougou, zijn vrijdag zeker vijf mensen om het leven gekomen. Twee veiligheidsmedewerkers verloren het leven door een aanval op de Franse ambassade even verderop. Door de incidenten raakten vijftig mensen gewond.

Zeker vier daders zijn vlakbij de Franse ambassade doodgeschoten en drie bij het hoofdkwartier. Over een aanval op een Franse Instituut heerst nog onduidelijkheid. Het ligt tegenover het militaire hoofdkwartier dat het Kamp Guillaume Ouédraogo wordt genoemd. Panden in de omgeving liepen ook grote schade op. De minister van Defensie noemde de aanvallen en schietpartijen „een terroristische aanslag”.

Plaatselijke media meldden vrijdagmiddag dat de daders voor zover bekend geen gijzelaars hebben genomen. De Franse ambassade meldde later op de dag dat de toestand onder controle is. Ooggetuigen meldden dat de ambassade werd aangevallen door vijf schietende mannen die plotseling uit een auto kwamen. Het is niet bekend wie de aanvallers zijn geweest. Het gaat waarschijnlijk om jihadisten uit de Sahel.

Het arme West-Afrikaanse land is bijna zeven keer groter dan ons land en telt twintig miljoen inwoners. Het werd in 1960 als Opper Volta onafhankelijk van Frankrijk. Sinds 2015 is het voorheen relatief kalme land steeds meer getroffen door het terroristisch geweld dat in de Sahel woedt. Begin 2016 vielen soennitische extremisten een hotel en een restaurant in Ouagadougou aan. Daarbij vielen dertig doden.