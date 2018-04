Doden door aanval op VN-basis Mali

Zeker twee blauwhelmen zijn om het leven gekomen in Mali door de aanval op een VN-basis bij Adjelhoc, in de noordoostelijke regio Kidal. Tien anderen raakten gewond. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.

Aanvallers bestookten de VN-militairen donderdagavond met mortiergranaten, maakte VN-missie Minusma bekend. Daarop zijn de veiligheidsmaatregelen rond de basis aangescherpt. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval.

Minusma is sinds 2013 actief in het Noord-Afrikaanse land. Sindsdien zijn herhaaldelijk blauwhelmen gesneuveld. Zo kwamen eind februari nog vier VN-militairen om het leven toen een explosief ontplofte bij hun voertuig. Zij waren afkomstig uit Bangladesh.