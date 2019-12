Doden door aanval op vaccinatieteam in Pakistan

Twee politiemensen die in Pakistan een poliovaccinatieteam begeleidden zijn door een aanval van vermoedelijk extremistische moslims gedood. In het land is maandag een enorme inentingsoperatie begonnen.

Vrijdag moeten in totaal 39 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar een prik tegen polio hebben gehad. Voor de teams is dat niet zonder gevaar. Die worden namelijk geregeld aangevallen door radicale islamisten. Die geloven dat de inentingen onderdeel zijn van een westers complot om moslims onvruchtbaar te maken.

Ondanks de pogingen om kinderen in te enten tegen polio, een ziekte die verlamming veroorzaakt, is het aantal gevallen sinds januari sterk gestegen. Lokale autoriteiten meldden 104 nieuwe gevallen, en die waren vooral in gebieden waar vroeger de extreem islamitische Taliban heersten.