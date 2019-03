Bij een aanval door gewapende mannen op een nachtclub in Mexico zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. De aanval was even na middernacht op een nachtclub in de stad Salamanca.

Getuigen sloegen alarm toen ze schoten hoorden uit nachtclub La Playa. Bij aankomst van de hulpdiensten werden de lichamen van zeker tien mensen ontdekt. Vier gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht.