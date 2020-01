Doden door aanval op markt Burkina Faso

Door een aanval van terroristen op een markt in Burkina Faso zijn zeker 36 mensen om het leven gekomen. De aanval in het dorp Alamou was maandag en is dinsdag bekend geworden.

Gewapende militanten drongen de markt binnen en vielen de bezoekers aan. Daarna staken ze de bebouwing in de brand, aldus de regering van het land in een verklaring.

Het West-Afrikaanse land gaat gebukt onder toenemend geweld van militante moslims in het noorden waardoor honderden burgers zijn gedood en een miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen. Het gebied is al twee jaar niet bestuurbaar.