Doden door aanval bij hoofdstad Somalië

Ten minste tien mensen zijn gedood bij een aanslag in de buurt van de Somalische hoofdstad, Mogadishu, zei de politie. De aanslag gebeurde maandag in Lafole, ten westen van Mogadishu.

Gewapende mannen kwamen in een voertuig aangereden en schotenwillekeurig op mensen, meldde een ooggetuige. Hij sprak van een bloedbad.

Wie voor de aanval verantwoordelijk is, was onduidelijk. Maar in Mogadishu en andere plaatsen in het zuiden en centrum van Somalië pleegt de terreurgroep al-Shabaab herhaaldelijk aanslagen. De aan al-Qaeda gelieerde fundamentalisten vechten al jaren voor de heerschappij in het berooide land in de Hoorn van Afrika.

Het Amerikaanse leger en een militaire eenheid van de Afrikaanse Unie (AU) ondersteunen de Somalische strijdkrachten in de strijd tegen de groep.