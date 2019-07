Door een aanslag in de stad Afrin in Syrië zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen en dertig gewond geraakt. De aanslag was er een in een reeks in diverse plaatsen. Een autobom ontplofte bij een toegangsweg.

Bij elkaar was sprake van zeker vijf bommen. Doelwit was onder andere een christelijke kerk in de plaats Kamishli bij de grens met Turkije. Zeven mensen raakten gewond. In de kerk zaten op het moment van de explosie ongeveer honderd mensen.