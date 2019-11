Doden door aanslagen in grensstad Noord-Syrië

Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen door bomaanslagen in het Noord-Syrische Qamishli. Ook raakten 26 personen gewond toen twee autobommen en explosieven op een motor ontploften, melden de regionale autoriteiten.

De bommen ontploften in de buurt van een café en een kerk in de stad bij de Turkse grens. Daar zijn Syrisch-Koerdische strijders en troepen van het Assad-regime samen verantwoordelijk voor de veiligheid. Het is nog onduidelijk wie de explosieven heeft geplaatst, maar vergelijkbare aanslagen in de stad zijn eerder opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.

Hoewel het ‘kalifaat’ van IS ten val is gekomen, zouden de jihadisten nog steeds aanslagen plegen. IS zegt onder meer achter de moord te zitten op een Armeens-katholieke priester uit Qamishli. De geestelijke is volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten doodgeschoten met zijn vader. Zij waren naar verluidt onderweg naar Deir al-Zor om de restauratie van een kerk te inspecteren.