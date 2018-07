Doden door aanslagen in Afghanistan

Een exploderende bermbom heeft in Afghanistan aan zeker acht mensen het leven gekost. De slachtoffers zaten in een passagiersbus die op het moment van de ontploffing langsreed. Ongeveer veertig mensen raakten gewond.

Het incident was in het district Bala Blok, provincie Farah in het westen van het land. In die streek wordt de laatste maanden zwaar gevochten met de Taliban.

In de oostelijke stad Jalalabad, waar behalve de Taliban ook IS actief is, vielen dinsdag gewapende militanten een overheidsgebouw aan. Daardoor kwamen zeker vijftien mensen om het leven. Een zelfde aantal raakte gewond. Twee daders werden uiteindelijk na een urenlang gevecht doodgeschoten door beveiligers. Een andere jihadist zou hun volgens een getuige toegang hebben verschaft tot het pand door zich voor de deur op te blazen.

Enkele minuten later explodeerde ook de auto waarin ze arriveerden, waardoor ook verscheidene passanten letsel opliepen. Het aantal slachtoffers kan hoger uitvallen. Een bestuurder van de door geweld geteisterde provincie Nangarhar sprak van dertig tot veertig gewonden. Het gebouw, dat in brand vloog, werd grotendeels verwoest.