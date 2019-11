Doden door aanslag Syrische ‘veiligheidszone’

Door een aanslag met een autobom in de Syrische stad Tell Abyad bij de Turkse grens zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen. Meer dan dertig mensen raakten gewond, meldden Turkse staatsmedia en een Syrische mensenrechtenorganisatie. De explosie was in het centrum van de stad, die ligt in de zogenoemde veiligheidszone die Turkije in Noord-Syrië heeft ingericht.

Onder de slachtoffers zouden zowel burgers als pro-Turkse strijders zijn. Volgens het Turkse leger zit de Koerdische YPG achter de aanslag.

Turkije trok vorige maand Noord-Syrië binnen om de Koerdische milities terug te dringen. Sinds een week is het ‘invasiegebied’ omgedoopt tot veiligheidszone, waar Turkse en Russische troepen gezamenlijk patrouilles uitvoeren.