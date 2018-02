Doden door aanslag Pakistan

Zeker elf militairen zijn om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag in de Pakistaanse Swat-vallei. Een terrorist blies zichzelf zaterdag op bij een controlepost bij een hoofdkwartier van het leger in de regio Kabal in het noorden van Pakistan.

De Pakistaanse Taliban, die geregeld aanslagen in het gebied pleegt, eiste de verantwoordelijkheid op. Behalve de doden raakten dertien militairen gewond.

De aanslag werd gepleegd toen de militairen een partij volleybal speelden. Het spel werd gadegeslagen door een publiek van burgers en gevreesd wordt dat het dodental zal oplopen.