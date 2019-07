Doden door aanslag op stadhuis Mogadishu

Een zelfmoordterrorist heeft kans gezien met explosieven een aanslag te plegen in het kantoor van de burgemeester van Mogadishu in Somalië op het moment dat daar een bijeenkomst was over veiligheid. Er vielen zeker zeven doden.

Burgemeester Abdirahman Omar Osman raakte volgens een familielid gewond bij de aanslag op woensdag. Hij had slechts enkele uren eerder, volgens zijn eigen woorden op Twitter, de speciale gezant van de VN in Somalië, James Swan ontmoet.

Veel ambtenaren liepen ook verwondingen op. „Een zelfmoordterrorist liep de vergaderzaal binnen en blies zichzelf op”, zei Mohamed Abdullahi tegen persbureau Reuters. Het is niet duidelijk hoe de aanslagpleger het kantoor van de burgemeester is binnengekomen of welke ambtenaren de veiligheidsbijeenkomst bijwoonden.

De aanslag kwam slechts twee dagen na een verwoestende bomaanslag in de hoofdstad van Somalië.