Doden door aanslag op sjiitische moskee Kabul

Door een zelfmoordaanslag bij een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vrijdag ten minste zestien mensen om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om veertien burgers en twee politieagenten. Acht agenten zouden gewond zijn geraakt door de aanslag bij het sjiitische gebedshuis, waar mensen bijeen waren voor het vrijdaggebed.

Volgens ooggetuigen wierpen de aanvallers granaten. De politie spreekt van een zelfmoordterrorist die zich bij de poort opblies. Eén ooggetuige zei dat een aanvaller met een bomgordel de bewakers bij de poort doodschoot, waarna vier aanvallers de moskee wisten binnen te dringen.

De aanslag is niet onmiddellijk opgeëist, maar aanhangers van Islamitische Staat hebben het in het verleden vaker gemunt op leden van de sjiitische minderheid in Afghanistan.