Zeker achttien veiligheidsagenten zijn in de deelstaat Kasjmir in India om het leven gekomen door een aanslag. Bij een snelweg in de regio Pulwama explodeerde een zelfgemaakt explosief toen het konvooi waarin zij zaten voorbijkwam.

Het gaat om leden van een paramilitaire politiegroep. De terreurgroep Jaish-e-Mohammed eiste de verantwoordelijkheid op. Die strijdt voor afscheiding van het overwegend door moslims bewoonde Kasjmir van het in meerderheid hindoeïstische India.