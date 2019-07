Door een bomaanslag op een bus met medewerkers van de overheid zijn donderdag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zeker vijf mensen omgekomen. Minstens tien mensen raakten gewond.

Een terrorist blies zich in het oosten van de stad op bij de bus waar ambtenaren van het ministerie van Mijnbouw in zaten. Lokale media meldden dat kort daarna nog twee explosies te horen waren. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.