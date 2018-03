Door een aanslag met een auto op de Westelijke Jordaanoever zijn zeker twee Israëlische militairen om het leven gekomen, onder wie een officier. Dat heeft het Israëlische leger laten weten. Twee andere militairen raakten gewond.

Veiligheidstroepen hebben de daders buiten gevecht gesteld. Of zij nog leven is niet duidelijk. De auto reed in op de slachtoffers bij de nederzetting Reihan ten westen van de stad Jenin. Palestijnse media spraken van een 'verkeersongeval'.