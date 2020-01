Doden door aanslag in Pakistaanse moskee

Zeker dertien mensen zijn vrijdag gedood door een bomexplosie kort na het avondgebed in een moskee in het zuidwesten van Pakistan. Twintig anderen raakten gewond.

Volgens het hoofd van politie in de provincie Beloetsjistan blijkt uit eerste onderzoeken dat een zelfmoordterrorist een bom tot ontploffing heeft gebracht in het gebedshuis in de stad Quetta. Een arts zei dat in zijn ziekenhuis in Quetta dertien doden en twintig gewonden zijn binnengebracht.

Nog niemand heeft de verantwoording van de aanslag opgeëist. In het verleden hebben de Pakistaanse Taliban en Islamitische Staat aanvallen uitgevoerd op gebedshuizen en veiligheidstroepen in de provincie.

Beloetsjistan wordt beschouwd als een onrustigste provincie van Pakistan, grenzend aan Afghanistan en Iran.