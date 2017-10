Doden door aanslag in noordoosten Nigeria

Een terrorist heeft in de Nigeriaanse stad Maiduguri zichzelf opgeblazen en daarbij dertien mensen gedood. Nog eens vijf anderen raakten gewond. Het is de dodelijkste aanslag in meer dan een maand in Nigeria. Bij een andere zelfmoordaanslag raakten nog eens dertien mensen gewond, meldden de autoriteiten.

De zelfmoordterrorist blies zichzelf op in een gebied waar veel mensen wonen die gevlucht zijn vanwege het geweld van Boko Haram. De strijd tussen de regering en de terreurgroep concentreert zich in het noordoosten van Nigeria, waar Maiduguri ligt.

Boko Haram zaait sinds 2009 dood en verderf in het gebied waardoor inmiddels ongeveer 2,5 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen. Zeker 20.000 mensen kwamen om het leven door de terreur.