Doden door aanslag in drukke straat Mogadishu

Door een bomaanslag in een drukke straat in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn donderdagavond volgens de eerste berichten zeker tien mensen om het leven gekomen. Er zijn ook verscheidene gewonden gevallen. De schade is enorm.

Veiligheidsfunctionarissen denken dat een wagen vol explosieven de lucht in werd geblazen op Maka al-Mukarama Road bij een hotel. Er ontstond brand in meerdere panden. Na de ontploffing bestormden volgens getuigen gewapende mannen het gebouw en openden het vuur. Er wordt gevreesd voor meer dodelijke slachtoffers. Toen de reddingsactie goed op gang was gekomen, werd nog een tweede explosie in dezelfde buurt gemeld.

Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid geclaimd. De islamitische terreurorganisatie pleegt vaak aanslagen in Somalië.