Doden door aanslag in Afghanistan

Zeker elf mensen zijn om het leven gekomen door een aanslag in het zuiden van Afghanistan. Dat heeft een woordvoerder van de politie laten weten. Ook zijn zeker 34 mensen gewond geraakt. De aanslag zou zijn gepleegd door de Taliban.

Het gaat waarschijnlijk om een bermbom. De slachtoffers zaten in een voertuig dat de bom raakte, waardoor het explosief ontplofte. Het is niet duidelijk of ze in een bus zaten of een grote vrachtwagen. Tussen de slachtoffers zaten meerdere vrouwen en kinderen.

De Taliban heeft zelf niet gereageerd op de aanslag en heeft de verantwoordelijkheid nog niet opgeÃĢist. De provincie Kandahar, waar de ontploffing plaatsvond, is een belangrijk gebied voor de Taliban.