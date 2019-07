Door een aanslag in het westen van Afghanistan zijn woensdag zeker 34 mensen om het leven gekomen. Zij zaten in een passagiersbus die door een bermbom werd getroffen in de provincie Farah.

De bus was volgens lokale autoriteiten onderweg van de stad Herat naar de zuidelijke provincie Kandahar. De zelfgemaakte bom werd vermoedelijk door leden van de Taliban tot ontploffing gebracht.