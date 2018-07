Doden door aanslag bij stembureau Pakistan

Ruim twintig mensen zijn gedood door een aanslag in de buurt van een stembureau in Quetta in het westen van Pakistan. Ook vielen er ongeveer dertig gewonden. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten gezegd.

Pakistan gaat woensdag naar de stembus om een nieuw parlement en vier provinciale besturen te kiezen. Ongeveer 106 miljoen mensen zijn geregistreerd als kiezer.

Ruim 370.000 veiligheidsmedewerkers moeten zorgen voor een rustig verloop van de stembusgang. Volgens de peilingen gaat de strijd vooral tussen de PTI van de voormalige topcricketer Imran Khan en de PML-N van oud-premier Nawaz Sharif.

Sharif is drie keer premier van Pakistan geweest. Het hooggerechtshof zette hem in 2017 af omdat hij inkomsten had verzwegen. Een anticorruptierechtbank in Pakistan legde de politicus en zijn dochter eerder deze maand gevangenisstraffen op van respectievelijk tien en zeven jaar. Sharif is tegen de veroordeling in beroep gegaan.