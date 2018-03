Doden door aanslag bij stadion Afghanistan

Zeker tien mensen zijn om het leven gekomen door een aanslag bij een stadion in de Afghaanse provincie Helmand. De dader liet een autobom ontploffen, zei een woordvoerder van de gouverneur. Tientallen mensen raakten gewond.

Een lid van de provincieraad, die getuige was van de explosie, sprak over zeker twintig doden. „Het was net een actiefilm. Ik zag een enorme vlam omhoog schieten”, zei de man. In het stadion in provinciehoofdstad Lashkar Gah was kort voor de aanslag een worsteltoernooi afgerond. De bom ontplofte toen de toeschouwers naar huis wilden gaan.

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag.