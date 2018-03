Doden door aanslag bij parlement Somalië

Een zelfmoordaanslag heeft in de Somalische hoofdstad Mogadishu het leven gekost aan drie mensen. De autobom ontplofte vlakbij het parlement en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het explosief ging volgens een politiefunctionaris af bij een zwaarbewaakte controlepost. Een fotograaf zag meerdere verwoeste voertuigen. Het hoofd van de ambulancedienst in de stad zei dat drie slachtoffers om het leven zijn gekomen. Ook raakte iemand gewond.

Terreurorganisatie al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. „We zitten achter de aanval op de controlepost die de toegang bewaakt tot het presidentieel paleis, het parlement en het ministerie van Binnenlandse Zaken van de afvallige regering”, zei een woordvoerder, die beweerde dat dertien militairen zijn omgekomen.

Het is de tweede keer in enkele dagen tijd dat de stad wordt opgeschrikt door een aanslag. Zo vielen donderdag nog veertien doden door een explosie bij een hotel. Ook die aanslag is opgeëist door al-Shabaab.