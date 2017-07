Doden bij zelfmoordaanslag in Nigeria

Zeker veertien mensen zijn om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag in het noordoosten van Nigeria. De aanslagpleger blies zich op in een pand waar teruggekeerde vluchtelingen waren ondergebracht, zeiden de autoriteiten zaterdag.

Door de aanslag in de plaats Dikwa raakten in de nacht van vrijdag op zaterdag ook zeker 24 mensen gewond. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar terreurorganisatie Boko Haram voert vaker dergelijke aanvallen uit. Sinds begin juni zijn zeker 113 mensen omgekomen bij geweld van opstandelingen in het noordoosten van het land.

Vermeende aanhangers van Boko Haram kidnapten onlangs ook al een team dat zocht naar olie. Een reddingsoperatie liep uit op een bloedbad: tientallen mensen kwamen om het leven, onder wie meerdere van de gekidnapte geologen. De kidnappers publiceerden zaterdag een video met drie leden van het team. De Universiteit van Maiduguri bevestigde dat het gaat om de verdwenen medewerkers.